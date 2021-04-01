Эльман Пашаев выразил готовность помочь семье мытищинского стрелка

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Эльман Пашаев сообщил, что готов оказать свою профессиональную помощь семье погибшего мытищинского стрелка. По словам бывшего защитника актера Михаила Ефремова, для этого родственники Владимира Барданова должны сами обратиться к нему. Как уточнил адвокат, «не в его характере ходить и самому что-то предлагать».

— Я никогда не планировал и не планирую никому предлагать свою помощь. Если ко мне кто-то обращается, то я, конечно, делаю свою работу. А так чтобы, как Добровинский, бегать и проситься для пиара — нет. Хайпануть — это не для меня. Если сами обратятся — это другое дело, конечно, помогу, — сказал Пашаев в разговоре с «Вечерней Москвой».

Со слов адвоката, с Бардановым они были знакомы более четырех лет. Пашаев дополнил, что не ожидал такого громкого и печального исхода событий, но он понимал, «просто так Владимир не сдался бы». Он также охарактеризовал стрелка как человека дерзкого и с боевым характером, но отзывчивого. По словам адвоката, погибший часто помогал людям, выделял деньги на восстановление церкви.

Напомним, 30 марта в подмосковных Мытищах правоохранители проводили спецоперацию по задержанию местного жителя, который вел стрельбу из окна своего дома. В ходе всех событий случился пожар, хозяин дома погиб в огне.

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