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Эльман Пашаев выразил готовность помочь семье мытищинского стрелка
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Эльман Пашаев выразил готовность помочь семье мытищинского стрелка

Юлия Евграфова

Происшествия

Эльман Пашаев сообщил, что готов оказать свою профессиональную помощь семье погибшего мытищинского стрелка. По словам бывшего защитника актера Михаила Ефремова, для этого родственники Владимира Барданова должны сами обратиться к нему. Как уточнил адвокат, «не в его характере ходить и самому что-то предлагать».

— Я никогда не планировал и не планирую никому предлагать свою помощь. Если ко мне кто-то обращается, то я, конечно, делаю свою работу. А так чтобы, как Добровинский, бегать и проситься для пиара — нет. Хайпануть — это не для меня. Если сами обратятся — это другое дело, конечно, помогу, — сказал Пашаев в разговоре с «Вечерней Москвой».

Со слов адвоката, с Бардановым они были знакомы более четырех лет. Пашаев дополнил, что не ожидал такого громкого и печального исхода событий, но он понимал, «просто так Владимир не сдался бы». Он также охарактеризовал стрелка как человека дерзкого и с боевым характером, но отзывчивого. По словам адвоката, погибший часто помогал людям, выделял деньги на восстановление церкви.

Напомним, 30 марта в подмосковных Мытищах правоохранители проводили спецоперацию по задержанию местного жителя, который вел стрельбу из окна своего дома. В ходе всех событий случился пожар, хозяин дома погиб в огне.

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стрельбаМытищиЭльман Пашаев
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