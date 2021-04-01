Препарат на основе плазмы крови переболевших COVID-19 людей зарегистрирован в РФ

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Первый в мире специфический иммуноглобулин к коронавирусу на основе плазмы крови переболевших COVID-19 людей зарегистрирован Министерством здравоохранения России. Об этом рассказали в госкорпорации «Ростех» в четверг, 1 апреля.

— Минздрав России одобрил применение специфического иммуноглобулина, предназначенного для лечения новой коронавирусной инфекции. Препарат «Ковид-глобулин» стал первым в мире зарегистрированным препаратом против COVID-19 такого типа, — отметили в компании.

Для создания препарата потребовалось 2,5 тонны плазмы крови, взятой у переболевших инфекцией москвичей. Лекарство позволяет побороть COVID-19 и обучает иммунную систему быстрее создавать антитела. Ведомство одобрило применение «Ковид-глобулина» среди людей в возрасте от 18 до 60 лет по итогам доклинических и первой фазы клинических исследований. Они, как отмечается, продемонстрировали безопасность вакцины и отсутствие у нее побочных эффектов.

Препарат после завершения второй и третьей фазы клинических испытаний будут использовать в рамках исследований в столичных стационарах, сообщается на сайте госкорпорации.

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