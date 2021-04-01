Анастасия Ракова: Москва начнет использовать уникальный препарат для лечения COVID-19

Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

Москва первой начнет использовать уникальный препарат «КОВИД-глобулин» для лечения коронавирусной инфекции. . Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в четверг, 1 апреля.

По ее словам, препарат создан на основе плазмы крови переболевших москвичей. Вторая и третья фаза исследований лекарства пройдут при участии пациентов, проходящих лечение в столичных стационарах. Они начнутся в начале апреля 2021 года.

— Таким образом, столица первой получит возможность использовать первый в мире зарегистрированный препарат иммуноглобулина, предназначенный для лечения именно новой коронавирусной инфекции, — цитирует Ракову агентство городских новостей «Москва».

Она добавила, что препарат был созданпри содействии департамента здравоохранения Москвы.

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