Вакцину от коронавируса для животных презентуют в технополисе «Москва»

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

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Открытая презентация первой в мире российской вакцины от коронавируса для животных пройдет на площадке особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис «Москва». Об этом сообщили в пресс-службе технополиса в четверг, 1 апреля.

Уточняется, что десятый международный ветеринарный конгресс проведут с 20 по 23 апреля на площадке технополиса.

— В рамках мероприятия состоится открытая презентация первой российской вакцины от COVID-19 для животных, которую разработали ученые подведомственного Россельхознадзору Федерального центра охраны здоровья животных, — передает сообщение ТАСС.

Ранее стало известно, что Россия зарегистрировала первую в мире вакцину от коронавируса для животных. Препарат под названием «Карнивак-Ков» способен формировать иммунитет от вируса в течение полугода.

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