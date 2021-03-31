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Исключить мутацию: ветеринар рассказал о вакцине от коронавируса для животных
Фото: АГН Москва

Исключить мутацию: ветеринар рассказал о вакцине от коронавируса для животных

Рафаэль Залян

Здоровье

Россия первой в мире зарегистрировала вакцину для животных от коронавирусной инфекции. Массовое производство препарата начнется в апреле, но уже сейчас можно оформить предзаказ. «Вечерняя Москва» узнала у ветеринара, что из себя будет представлять вакцина, кому она подойдет и как подготовить питомца к уколу.

По словам врача-ветеринара Евгения Цыпленкова, вакцина от коронавируса для животных была создана для того, чтобы исключить риск мутации вируса вследствие передачи болезни от питомца к человеку.

— История с заражением норок в Дании стала катализатором для создания вакцины. Почему практически вся популяция норок в этой стране была истреблена? Да потому что все боялись, что произойдет серьезная мутация и появится еще один новый, более опасный штамм коронавируса. Именно для исключения такого сценария создали версию вакцины для животных, — пояснил Цыпленков.

По его словам, для изготовления препарата ученые использовали ослабленный вариант SARS-CoV-2, как это было сделано при разработке вакцины для человека.

— Пока точных инструкций по ее применению нет. Но хочется вот что отметить: в среде домашних животных развитие вируса не может быть таким же масштабным, как среди животных на производстве. Поэтому, прежде всего, данный препарат будут использовать на фермах, чтобы избежать пандемии среди скота и исключить передачу заразы от животного к человеку и наоборот, — отметил ветеринар.

Исключить мутацию: ветеринар рассказал о вакцине от коронавируса для животныхФото: Александр Авилов, АГН Москва

Как заметил собеседник «ВМ», новая вакцина была испытана на отдельных видах животных, которые чаще всего контактируют с людьми.

— Были взяты кошки, собаки, норки, песцы, лисы и другие животные. Но абсолютно непонятно, подходит ли эта вакцина другим животным или птицам. Многие москвичи в квартирах содержат не только привычных котов и собак, некоторые заводят экзотов. Следовательно, если у вас живет рысь или другая дикая кошка, то ее будут прививать тем же препаратом, что и мелких собратьев, — уверен врач.

Он обратил внимание, что иммунитет у животных к вирусу после вакцины будет действовать, как и в случае с человеческим препаратом:

— Пока ученые обещают, что полгода животное будет под защитой. Потом, судя по всему, действие препарата будут усиливать, и его защитный эффект будет продлен до года, — считает Цыпленков.

Среди возможных побочных эффектов, которые могут возникнуть после применения препарата, эксперт назвал аллергические реакции у питомца и слабость.

— При введении, к примеру, антигистаминных препаратов, у собак и котов тоже зачастую бывают реакции. Конечно, узнать больше о побочках мы сможем, когда в клиниках начнут прививать от коронавируса, — сказал собеседник «Вечерей Москвы».

Цыпленков также дал рекомендации, как подготовить любимого питомца к уколу. По его словам, перед процедурой нужно убедиться, что животное чувствует себя хорошо и нет никаких признаков заболеваний.

— Лучше, чтобы вашего питомца осмотрел специалист в ветклинике. Если у животного нет повышенной температуры, хорошие анализы крови, пройдены рентген, УЗИ, он питается нормально, то такое животное считается клинически здоровым и подлежит вакцинированию. В противном случае необходимо питомца пролечить, а уже потом приводить его на укол, — предупредил он.

Как сообщила РИА Новости советник руководителя Россельхознадзора Юлия Мелано, стоимость вакцины против COVID-19 для животных составляет 588 рублей за две дозы. Это отпускная цена со стороны разработчика. Препарат будут вводить с промежутком в 21 день.

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