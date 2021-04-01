Вирусолог рассказал, от чего зависит уровень осенней заболеваемости COVID-19

Фото: Владимир Смоляков, «Вечерняя Москва»

Ведущий научный сотрудник Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины, профессор-вирусолог Александр Чепурнов рассказал, что человечеству не удастся распрощаться с коронавирусом навсегда.

— COVID-19 никуда не уйдет, наверное, уже никогда. Другое дело, что мы можем снять остроту проблемы, приспособиться и организовать свою жизнь правильнее, чтобы меньше нести экономических и физических потерь, — пояснил Александр Чепурнов.

По его словам, нужно перевести новую инфекцию в разряд вакциноуправляемых заболеваний. С учетом масштабной вакцинации и того, что большое число россиян уже переболело, совершенно возможно понизить количество новых случаев, считает эксперт. При этом он подчеркнул, что предстоящие осенние вспышки заболеваемости будут зависеть от того, как люди будут делать прививку от коронавирусной инфекции, отмечает Nation News.

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