Работающих на Евро-2020 иностранцев освободят от получения разрешительных документов

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МВД России разработало проект постановления, которое освобождает от получения разрешений на работу иностранных граждан, принимающих участие в мероприятиях чемпионата Европы по футболу (Евро-2020) и заключивших договор с UEFA. Об этом в четверг, 1 апреля, сообщили на сайте МВД России.

Согласно проекту, задействованные в мероприятиях Евро-2020 иностранцы имеют право осуществлять трудовую деятельность на территории России без получения разрешений на работу или патентов. Реализация проекта постановления не потребует дополнительного финансирования.

Евро-2020 собираются провести с 11 июня по 11 июля 2021 года в 12 городах, включая Санкт-Петербург. Окончательный состав команд на чемпионате Европы следующий: группа А — Турция, Италия, Уэльс, Швейцария; группа В — Дания, Финляндия, Бельгия, Россия; группа С — Нидерланды, Украина, Австрия, Северная Македония; группа D — Англия, Хорватия, Шотландия, Чехия; группа Е — Испания, Швеция, Польша, Словакия; группа F — Венгрия, Португалия, Франция, Германия.

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