Россотрудничество планирует создать приложение для россиян, находящихся за рубежом

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Приложение, которое позволит изучать русский язык, купить билеты в Россию или просто общаться, планируют создать в Россотрудничестве для соотечественников, находящихся за рубежом. Об этом сообщил глава ведомства Евгений Примаков в четверг, 1 апреля.

— Мы сейчас будем «цифровизовываться». Я хочу сделать специальное приложение для мобильных платформ, где люди, соотечественники наши, смогут учить русский язык, слушать лекции, купить билеты в Москву и в Эрмитаж в Питере, почитать новости, пообщаться между собой, — заявил он.

К этому решению, помимо других вещей, подтолкнула пандемия COVID-19. Люди стали активнее пользоваться цифровыми платформами, приводит слова Примакова РИА Новости.

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