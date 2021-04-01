Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Байден распорядился вывести часть войск из Персидского залива
Фото: whitehouse

Байден распорядился вывести часть войск из Персидского залива

Иван Юминов

В мире

Президент США Джо Байден поручил Пентагону начать вывод части военных сил из Персидского залива. Об этом стало известно в четверг, 1 апреля.

Отмечается, что это станет одним из первых шагов страны по переориентации глобального военного присутствия с Ближнего Востока. Около трех батарей ЗРК «Патриот», одна из которых находилась на авиабазе в Саудовской Аравии, уже были переброшены военными в другие места, сообщает газета The Wall Street Journal.

Ранее Байден пригласил президента России Владимира Путина и главу Китая Си Цзиньпина к участию в переговорах по климату.

Читайте также: Байден: США будет сложно вывести войска из Афганистана в установленный срок

Джо Байденамериканские войскаСаудовская Аравия
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Модные мальчики в ситцевых платьях

Лео Бокерия
Лео Бокерия

«10 тысяч шагов к жизни»: старайтесь больше ходить пешком

Владимир Семенов
Владимир Семенов

Через 80 лет снег в Москве может исчезнуть

Никита Миронов 
Никита Миронов 

Больше юмора, меньше пафоса

Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

От домохозяйки до бизнес-леди: как освоить новую профессию

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Мытищинский стрелок передает большой привет из 90-х

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Киев нужно выпороть, но выпороть с умом

Все мнения
О проекте
Читайте нас в