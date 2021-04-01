Байден распорядился вывести часть войск из Персидского залива

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Президент США Джо Байден поручил Пентагону начать вывод части военных сил из Персидского залива. Об этом стало известно в четверг, 1 апреля.

Отмечается, что это станет одним из первых шагов страны по переориентации глобального военного присутствия с Ближнего Востока. Около трех батарей ЗРК «Патриот», одна из которых находилась на авиабазе в Саудовской Аравии, уже были переброшены военными в другие места, сообщает газета The Wall Street Journal.

Ранее Байден пригласил президента России Владимира Путина и главу Китая Си Цзиньпина к участию в переговорах по климату.

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