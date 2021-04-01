Переход на весенне-летнее содержание дорог стартовал в Подмосковье

Фото: Антон Гердо, Вечерняя Москва

Подмосковные дорожные службы начали переход на весенне-летнее содержание дорог. Об этом сообщили в пресс-службе регионального министерства транспорта. В проведении соответствующих работ собираются задействовать более 3,2 тысячи единиц техники.

Очистку и мойку дорог будут проводить около 3,7 тысячи специалистов. Они также будут организовывать ремонт и покраску остановок, ликвидацию ям и борьбу с борщевиком в полосе отвода.

Как рассказал руководитель ведомства Алексей Гержик, на данный момент температурный режим на улице является неустойчивым, поэтому дорожные службы работают в соответствии с погодными условиями, отмечает «Подмосковье сегодня». За метеорологическими условиями эксперты следят в круглосуточном режиме. При необходимости дорожную часть обрабатывают реагентами.

На территории Московской области свыше 14 тысяч километров приходится на региональную дорожную сеть. Еще более 26 тысяч километров — на муниципальную. Вместе с тем в регионе насчитывается свыше шести тысяч километров тротуаров, более 400 тысяч дорожных знаков и порядка 30 тысяч автопавильонов.

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