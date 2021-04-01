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«Все выдохнули»: Шепелев рассказал о появлении младенца в семье
Фото: instagram.com/dmitryshepelev

«Все выдохнули»: Шепелев рассказал о появлении младенца в семье

Ксения Монахова

Звезды

Известный российский телеведущий Дмитрий Шепелев рассказал, как они с возлюбленной подготовили своих детей к появлению нового младенца в семействе. Методами он поделился в своем Instagram-аккаунте.

Телезвезда отметил, что для подготовки старших детей к появлению малыша одними разговорами не отделаешься. По его словам, без долгожданных подарков в такой ситуации не обойтись, причем таких, которые ребята хотели давно.

Кроме того, ведущий добавил, что хорошим способом станет посвящение детей в «старшие».

— Взросликам мы вручили золотые медали «Старшему брату» и «Старшей сестре». Удобрили это именным тортом. И знаете, теперь вместо «мы скормим его собакам» слышим «какой милый малыш». Все выдохнули, потому что впереди еще немало новых задач, — подчеркнул Шепелев.

Мнение поклонников на эту тему разделились. Некоторые считают, что с детьми нужно постоянно разговаривать и готовить морально, а кто-то и вовсе считает, что к пополнению в семействе свое чадо никак не подготовить.

«Никак не подготовить, на самом деле»; «Собака приняла сразу, а вот со старшей пришлось проводить беседы и разные мероприятия, со временем приходит понимание»; «Разговаривать с ребенком. Только разговаривать и давать ему понимать своим вниманием, что дети старшие и меньшие одинаково любимы», — поделились мнениями фолловеры.

Напомним, 26 марта стало известно, что Дмитрий Шепелев и его возлюбленная стали родителями. Каждый из них уже воспитывает ребенка от первых отношений.

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