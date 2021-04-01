Не уйдет от ответственности: юрист рассказал, что поможет определить вину блогера Била в ДТП

Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Россия, Москва, Смоленская площадь, 13/21 Карта всех событий

Судьбу популярного блогера, который спровоцировал ДТП с участием пяти автомобилей, решат видеокамеры. Именно с их помощью суд определит есть ли вина Эдварда Била в случившемся. Как пояснил «ВМ» юрист и экс-председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Михаил Федотов, сейчас сложно определить, что может грозить блогеру, но его популярность не должна сказаться на итоговом решении суда.

— Если признают виновным, то ему грозит уголовная ответственность со всеми вытекающими последствиями. Безусловно, будет иметь значение и тот факт, в каком состоянии блогер находился за рулем. В этом месте в Москве огромное количество видеокамер. Поэтому можно не сомневаться, что детали этого происшествия будут зафиксированы и следствие сможет все точно установить. Его известность — это просто деталь, которая характеризует личность человека, но не влияет на юридическую квалификацию, — пояснил Михаил Федотов.

ДТП произошло на Смоленской площади, неподалеку от места, где летом 2020 года случилась смертельная авария с участием актера Михаила Ефремова. Как уточнил юрист, в ходе выяснения всех обстоятельств следует учитывать и частоту ДТП на данном участке дороги. По его словам, если организация дорожного движения провоцирует столкновения авто, то суд также вынесет «частное определение по этому поводу», чтобы были приняты дополнительные меры.

Напомним, ДТП с участием блогера Эдварда Била случилось 1 апреля на Смоленской площади в Москве. Его автомобиль Audi вылетел на встречку, что в итоге привело к столкновению пяти машин. В результате ДТП одна женщина была доставлена в больницу в тяжелом состоянии.

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