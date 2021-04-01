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Летающее такси появится в Москве в ближайшие пять лет
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Летающее такси появится в Москве в ближайшие пять лет

Марина Найденкова

Транспорт

Летающее такси может появиться в структуре московского транспорта в течение пяти лет, а через 10–20 лет к услугам горожан будет как минимум сто дронов. Об этом в интервью «Вечерней Москве» рассказал генеральный директор компании, занимающейся созданием аэротакси, Александр Атаманов.

— Мы ориентируемся на срок в пять лет: за это время индустрия должна начать существовать, — сказал он.

Атаманов отметил, что весь транспорт, который сегодня есть в столице, хорошо функционирует. Но через десять лет, по его мнению, он дополнится как минимум сотней летающих такси.

— Но через 10-20 лет я вижу возможным сценарий, когда в рамках одного приложения человек сможет выбрать, как он хочет добраться до нужного места в городе, как ему быстрее — по воздуху или по земле. Вообще, я уверен, что как минимум сотня аппаратов смогут быть в воздухе и сделать жизнь горожан проще, не ударяя по личному бюджету, — сказал он.

В 2016 году компания Артамонова впервые в мире создала летающий мотоцикл. В 2017 году компания заключила сделку с полицией Дубая, подарив им свой первый серийный экземпляр ховербайка S3 и начав обучение офицеров пилотированию. Заказы на создание ховербайка изобретателям продолжают поступать и сегодня. Однако в целях безопасности людей было решено сосредоточить внимание на создании аэротакси.

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транспортаэротаксиискусственный интеллект
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