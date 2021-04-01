Стало известно, как отмечают День смеха в разных странах

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

День смеха, или День дураков отмечают во многих странах мира 1 апреля. Несмотря на то, что праздник не находится в списке официально важных дат, его можно назвать международным, потому что подшучивать над друзьями и близкими любят все.

Великобритания

В этой стране все строго. Шутить над кем-то можно с полуночи до полудня. Розыгрыши и шутки, которые были отпущены после этого времени, могут сойти за оскорбление. Помимо этого, существует поверье, что это может принести неудачу.

При этом тех, кого 1 апреля разыграли, называют «апрельскими дураками». Но тут важно знать, что в разных районах страны у этого человека свои прозвища. Большинство из них было позаимствовано с фестиваля «Пир дураков», отмечавшегося в средние века. Тогда во время этого мероприятия мужчины переодевались в женщин, дурачились и играли в азартные игры.

Германия

По мнению немцев, тот, кто родился 1 апреля, обречен на постоянные неудачи. Этот день в Германии в целом считается несчастливым. Жители страны уверены, что не стоит в это время браться за важные дела и работу, потому что все будет валиться из рук. Однако взрослые и дети все равно любят шутить друг над другом. Например, они просят кого-либо выполнить несуразные поручения.

Франция и Италия

В этих странах по-доброму относятся к людям, которые поверили в шутку. Их называют «апрельской рыбой», а День смеха – Днем апрельской рыбы, соответственно. Аналогия проста: одураченный попался на розыгрыш, как рыба на крючок. Самая безобидная традиция этого праздника – наклеить на спину знакомого бумажную рыбку так, чтобы он этого не заметил, отмечает ФАН.

Соединенные Штаты Америки

Популярности этого праздника в США во многом помогла пресса. Согласно историческим данным, 1 апреля 1835 года в одной из газет Нью-Йорка была опубликована заметка про изобретение телескопа, который может показать жителей Луны. Большинство американцев поверили заметке. Современные журналисты также могут подшутить над своей аудиторией. Например, они объявляют список самых глупых людей, в котором оказываются знаменитости.

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