Риелтор объяснил, почему увеличились цены на жилье в Петербурге

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Почему цены на жилье в Санкт-Петербурге выросли, а также когда они станут снижаться, объяснил председатель комитета по риелторской деятельности и профессиональным стандартам Антон Баранов.

По его мнению, в первую очередь увеличение стоимости квадратных метров связано с экономической ситуацией в стране. При этом он добавил, что петербуржцам многое указывало на то, что приобретение недвижимости станет надежным способом решения жилищного вопроса и сохранения накоплений.

— Те, кто и так собирался приобрести жилье, сохраняли уверенность, что лучше сделать это сразу. А те, кто рассматривал покупку недвижимости как инвестиционную, тоже считали, что это хорошая возможность, — пояснил эксперт.

Еще одним фактором для того, чтобы стать владельцем недвижимого имущества, стало субсидирование покупки жилья в новостройках. Как отметил эксперт, петербуржцы начали активно скупать жилье в новых домах, из-за спроса начался рост цен, отмечают «Невские новости». За первичным начали поднимать и вторичное жилье.

Как объяснил Антон Баранов, оказалось, что цена на готовое жилье на вторичном рынке сравнялась с объектом на уровне котлована. Раньше зазор между первичным и вторичным жильем составлял 10–15 процентов.

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