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Создатель летающего такси рассказал, почему дрон лучше пилота
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Создатель летающего такси рассказал, почему дрон лучше пилота

Марина Найденкова

Общество

Летающее такси справляется с управлением в полете значительно быстрее и качественнее самого опытного летчика, а риск ДТП ввиду отсутствия человеческого фактора сведен к минимуму.Об этом в интервью «Вечерней Москве» рассказал генеральный директор компании, занимающейся созданием аэротакси, Александр Атаманов.

— Аэротакси может летать практически в любых погодных условиях. Ни сильный ветер, ни снег, ни дождь не являются помехой к взлету. Дрон отрабатывает полет в сотни раз быстрее и качественнее любого самого опытного летчика, — сказал он.

Также Атаманов отметил, что самый главный риск для аварии — человеческий фактор. Так как в летающем такси пилот отсутствует, риск ДТП минимален.

— Алгоритм намного лучше справляется с задачей управления. Есть целый набор датчиков безопасности. Например, компьютерное зрение, лидары, лазеры, которые сканируют пространство и исключают возможность столкновения с другими летательными аппаратами, проводами, столбами. Кроме того, аэротакси смогут обмениваться сообщениями и генерировать свои траектории движения, — добавил он.

В 2016 году компания Артамонова впервые в мире создала летающий мотоцикл. В 2017 году компания заключила сделку с полицией Дубая, подарив им свой первый серийный экземпляр ховербайка S3 и начав обучение офицеров пилотированию. Заказы на создание ховербайка изобретателям продолжают поступать и сегодня. Однако в целях безопасности людей было решено сосредоточить внимание на создании аэротакси.

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транспортаэротаксиискусственный интеллект
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