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Как цифровые разработки помогают остановить пандемию и построить карьеру
Директор проектов Центра цифрового развития Агентства стратегических инициатив Яна Коваленко презентовала на форуме новые проекты программистов / Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

Как цифровые разработки помогают остановить пандемию и построить карьеру

Маргарита Мартовская

Общество

25 марта в столице прошел форум интеллектуальной аналитики и больших данных BIG DATA. Участники обсудили, как цифровизация облегчает нашу повседневную жизнь.

Основной темой форума стали современные цифровые разработки, которые помогают повысить качество жизни. Одна из них — приложение для тех, кто работает со слепыми и слабовидящими людьми. В программу можно загрузить фотографию текста, написанного шрифтом Брайля, а она переведет его в привычное сообщение.

— Такая технология значительно расширяет возможности коммуникации незрячих людей с их родственниками и друзьями. Приложение, созданное московским программистом Ильей Оводовым, уже используют более девяти тысяч человек из России и Узбекистана. На данный момент в программу было загружено и распознано более 15,5 тысячи брайлевских документов, — отметила директор проектов Центра цифрового развития Агентства стратегических инициатив Яна Коваленко.

Еще одна свежая разработка — сервис для анализа цифрового следа туриста. Программа анализирует данные пользователей соцсетей, хранящиеся в открытом доступе, запросы в поисковых системах. На основе этой информации сервис выясняет, какими местами или услугами россияне чаще всего интересуются в том или ином регионе и чего им не хватает. Этими данными могут воспользоваться муниципальные власти. Сервис покажет, насколько регион привлекателен для туристов и что нужно сделать для привлечения путешественников.

Этот сервис уже внедрен в 20 регионах России. Цифровые платформы могут помочь людям даже построить свою карьеру.

— Сейчас многие стартапы заканчиваются неудачами. Мы хотим создать площадку для представителей малого и микробизнеса, где предприниматели смогут размещать информацию о своих проектах, — считает руководитель стратегического комитета Ассоциации больших данных Мария Поликанова. — С помощью искусственного интеллекта и анализа данных портал будет давать рекомендации начинающим бизнесменам, давать прогнозы.

Цифровые разработки в области здравоохранения помогли противостоять пандемии коронавируса в столице. Например, были запущены электронные медицинские карты.

С их помощью москвичи могут узнать результаты анализов, в том числе на COVID-19, не выходя из дома. Во время пандемии заработал телемедицинский центр, который позволял медикам консультировать пациентов на самоизоляции в режиме онлайн. А сейчас в столице тестируют сервисы, обрабатывающие рентгеновские снимки, флюорографию, результаты КТ и маммографии. Их загружают в единый радиологический сервис, после чего их анализирует программа. Благодаря этому результаты анализа формируются за 10 минут.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Москва занимает 32-е место в рейтинге ведущих инновационных кластеров мира и 56-е место в рейтинге Smart City Index от швейцарской IMD Business School. В 2020 году столица поднялась на 18-е место в рейтинге цифровой трансформации городов международного консалтингового агентства, улучшив свои позиции на 5 пунктов. Также Москва занимает18-е место в рейтинге европейских городов.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Иван Бутурлин, руководитель проектного офиса экспериментального правового режима департамента информационных технологий Москвы:

— В апреле 2020 года в столице приняли законопроект об экспериментальном правовом режиме для внедрения технологий искусственного интеллекта. Для нас это — необходимость. Цифровые технологии составляют шесть процентов ВВП города, в этой отрасли работают 600 000 человек, то есть каждый пятый москвич — IT-специалист. В рамках эксперимента уже функционируют сервисы, которые помогают жителям в коммуникациях, в системе здравоохранения, безопасности.

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