Летающее такси в столице смогут использовать как воздушную «скорую помощь»

Макет капсулы летающего такси / Фото: Марина Найденкова / Вечерняя Москва

Летающее такси в столице смогут использовать не только как городской транспорт, но и как воздушную «скорую помощь». Об этом в интервью «Вечерней Москве» рассказал генеральный директор компании, занимающейся созданием аэротакси, Александр Атаманов.

— Помимо этого мы рассматриваем вариант предоставления летающих машин агрегаторам услуг и другим игрокам нового рынка по аналогии с Uber. При этом машина может использоваться не только как городской транспорт, но и как воздушная «скорая помощь», — сказал он.

Также Атаманов отметил, что летающее такси может появиться в структуре московского транспорта в течение пяти лет, а через 10–20 лет к услугам горожан будет как минимум сто дронов. Кроме того, дрон, по его словам, справляется с управлением в полете быстрее и качественнее опытного летчика.

В 2016 году компания Артамонова впервые в мире создала летающий мотоцикл. В 2017 году компания заключила сделку с полицией Дубая, подарив им свой первый серийный экземпляр ховербайка S3 и начав обучение офицеров пилотированию. Заказы на создание ховербайка изобретателям продолжают поступать и сегодня. Однако в целях безопасности людей было решено сосредоточить внимание на создании аэротакси.

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