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Автобусы № 150 изменят маршрут по Кантемировской улице с 3 апреля
Фото: Александр Авилов, АГН Москва

Автобусы № 150 изменят маршрут по Кантемировской улице с 3 апреля

Никита Абрамов

Город
Россия, Москва, Кантемировская улица Карта всех событий

В связи со строительством участка Южной рокады с 3 апреля изменится маршрут автобусов № 150. Вместо дублера они начнут следовать по основному ходу Кантемировской улицы. Об этом в четверг, 1 апреля, сообщила пресс-служба Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

— С 3 апреля автобусы № 150 поедут по основному ходу улицы Кантемировской вместо дублера, — говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что остановки «Кантемировская улица» и «Кантемировская улица, 59» также переносятся на основной ход улицы. Время действия измененного маршрута продлится до конца строительных работ на участке Южной рокады, пишет агентство городских новостей «Москва».

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