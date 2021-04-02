Схема движения на двух улицах в Мытищах изменится с 3 апреля
С субботы, 3 апреля, будет изменена схема движения на пересечении Волковского шоссе и улицы Мира в городе Мытищи Московской области, рассказали в пресс-службе министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Как уточняет ведомство, с проектируемого проезда № 497 нельзя будет сразу выехать на Волковское шоссе — на кольце будут установлены временные блоки. При наступлении благоприятных погодных условий «островок безопасности» будет обустроен с помощью бортового камня.
Автомобилистам для въезда на шоссе потребуется развернуться на кольцевом пересечении с улицей Борисовка. Перепробег в данном случае составит около 500 метров, сообщается на официальном сайте министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Ранее стало известно, что железнодорожный съезд на Никольском шоссе перекроют в ночь на пятницу, 2 апреля.
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