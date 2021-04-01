ЦОДД прокомментировал возможную установку «отбойников» на Садовом кольце

Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Россия, Москва, Садовое кольцо Карта всех событий

Вопрос установки «отбойников» на Садовом кольце не рассматривается в плане мероприятий Центра организации дорожного движения (ЦОДД) и Департамента транспорта Москвы. Об этом в четверг, 1 апреля, сообщил заместитель руководителя ЦОДД, начальник ситуационного центра Александр Евсин.

По его словам, этот вопрос активно обсуждается горожанами и экспертами.

— Многие люди считают, что необходимо разделить полосы, но с учетом сохранения городской среды, чтобы это не выглядело, как магистральная, например, сделать кустарник с бетонными краями, — заявил Евсин в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Ранее стало известно, что 1 апреля на Новинском бульваре в районе дома 1/2 столкнулись пять легковых автомобилей. Из-за аварии движение транспорта по внешней стороне Садового кольца полностью перекрыли, оно было затруднено на протяжении семи километров.

Иномарка вылетела на встречную полосу. Виновником происшествия называют водителя автомобиля «Ауди», который принадлежит известному блогеру Эдварду Билу. Ранее сам блогер заявлял, что за рулем автомобиля был его друг, о местоположении которого он не знает. Позже было установлено, что за рулем находился сам блогер.

Сообщалось, что в результате происшествия пострадала одна женщина. Она была зажата в машине. Пострадавшая была вызволена из автомобиля и госпитализирована с несколькими переломами.

Читайте также: Не уйдет от ответственности: юрист рассказал, что поможет определить вину блогера Била в ДТП