Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Железнодорожный переезд на Никольском шоссе перекроют в ночь на 2 апреля
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Железнодорожный переезд на Никольском шоссе перекроют в ночь на 2 апреля

Кирилл Николаев

Транспорт
Россия, Московская область, Одинцовский городской округ, деревня Петелино Карта всех событий

Железнодорожный переезд на Никольском шоссе рядом с платформой Кубинка-1 перекроют в ночь на 2 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Отмечается, что железнодорожный переезд перекроют с 22:00 четверга, 1 апреля, до 7:00 пятницы, 2 апреля, на 63-м километре Петелино — Кубинка-1. Данные меры приняты из-за проведения ремонтных работ в Одинцове.

Кроме того, на этом участке временно ограничат движение транспорта. Водителей просят учитывать эту информацию при планировании поездок.

Читайте также: Дорожная карта проекта для мотопутешествий может появиться в Москве и Подмосковье

транспортэлектричкиремонт на железнодорожном переезде
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Мехти Мехтиев
Мехти Мехтиев

Как остановить рост цен, победить дефицит и поддержать рубль

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Модные мальчики в ситцевых платьях

Лео Бокерия
Лео Бокерия

«10 тысяч шагов к жизни»: старайтесь больше ходить пешком

Владимир Семенов
Владимир Семенов

Через 80 лет снег в Москве может исчезнуть

Никита Миронов 
Никита Миронов 

Больше юмора, меньше пафоса

Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

От домохозяйки до бизнес-леди: как освоить новую профессию

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Мытищинский стрелок передает большой привет из 90-х

Все мнения
О проекте
Читайте нас в