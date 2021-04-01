Железнодорожный переезд на Никольском шоссе перекроют в ночь на 2 апреля

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Россия, Московская область, Одинцовский городской округ, деревня Петелино Карта всех событий

Железнодорожный переезд на Никольском шоссе рядом с платформой Кубинка-1 перекроют в ночь на 2 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Отмечается, что железнодорожный переезд перекроют с 22:00 четверга, 1 апреля, до 7:00 пятницы, 2 апреля, на 63-м километре Петелино — Кубинка-1. Данные меры приняты из-за проведения ремонтных работ в Одинцове.

Кроме того, на этом участке временно ограничат движение транспорта. Водителей просят учитывать эту информацию при планировании поездок.

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