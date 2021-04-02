Московские дороги промоют в субботу с шампунем после зимы

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

В субботу, 3 апреля, в Москве пройдет первая в этом году промывка дорог с шампунем. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

— Традиционно весной и осенью в городе проводится промывка дорог со специальным шампунем, он помогает удалить мазутные, масляные пятна и другие загрязнения, которые не смываются обычной водой, — отметил он. — В апреле запланировано проведение четырех таких мероприятий.

Заммэра сообщил, что специальным средством промоют все асфальтобетонные и плиточные покрытия дорог, прилегающие к ним парковки, тротуары, дворовые территории. После этого будет проведена обычная мойка водой. В недоступных для техники местах промывка будет выполняться вручную комплексными бригадами работников коммунальных служб.

Глава Комплекса городского хозяйства сообщил, что специальное моющее средство, которое используется, совершенно безопасно, оно полностью разлагается в почве, не содержит кислот и щелочей.

Читайте также: Месячник благоустройства начался в Москве