Горожанам рассказали, что дает карта москвича получателям жилищных субсидий

Фото: mos.ru / Евгений Самарин

Получатели жилищных субсидий могут, оплачивать услуги на mos.ru без комиссии, совершать бесконтактные покупки с помощью карты москвича, а также получать выплаты. Об этом рассказали в ГУП «Московский социальный регистр» в пятницу, 2 апреля.

— Особой популярностью пользуется сервис «Мои платежи» на портале mos.ru: карта москвича позволяет оплачивать коммунальные, образовательные и другие услуги без комиссии. В 2020 году такой возможностью воспользовались более 130 тысяч раз, — заявил глава организации Иван Бутурлин.

Оформить карту можно в центрах «Мои документы». Впоследствии к ней также можно привязать транспортное приложение «Тройка», оплачивать ЖКХ и записываться на прием к врачу. Субсидия полагается столичным семьям, которые тратят на оплату жилищно-коммунальных услуг более десяти процентов от совокупного дохода. Ей пользуются более одного миллиона горожан, отмечается на официальном сайте мэра Москвы.

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