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Юлия Коваль рассказала, как получила кулаком в лицо от возлюбленного
Фото: Instagram

Юлия Коваль рассказала, как получила кулаком в лицо от возлюбленного

Анастасия Колоскова

Звезды

Блогер и телеведущая Юлия Коваль рассказала, как в юности во время ссоры с молодым человеком получила от него удар кулаком в лицо. Однако девушка призналась, что сама спровоцировала случившееся и сделала выводы из этой ситуации на всю жизнь.

По словам Коваль, печальная история случилась несколько лет назад во Владивостоке, куда она прилетела с бойфрендом. Вечером, несмотря на усталость от перелета, парочка отправилась в один из местных клубов. Уже под утро девушка обнаружила, что ее спутник пропал. В течение полутора часов она тщетно пыталась до него дозвониться, рисуя в своей голове картины, где парень ей изменяет.

Затем, выйдя на улицу, чтобы в очередной раз набрать номер возлюбленного, Юлия увидела его. Парень объяснил свое исчезновение тем, что ему хотелось подумать. На это блондинка закатила ему скандал, предъявив спутнику 50 неотвеченных звонков.

В ответ друг выхватил ее телефон и бросил на асфальт.

— Телефон разобрался, как лего. Он разворачивается и уходит. Я бегу за ним вдогонку, мы разговариваем, доходим до набережной, и начинается вторая волна нашего скандала. Мы стали ругаться, и дальше случилось то, за что мне стыдно. Я ударила его по лицу. Сделала одну пощечину. Затем еще одну пощечину и еще одну. Он говорит: «Еще раз меня стукнешь, и я тебя в ответ ударю. Я даю ему еще одну пощечину. Следующее, что помню: я лежу такая в луже крови и языком нащупываю, все ли у меня зубы на месте. У него было кольцо на пальце, и он попал им мне в губу, — откровенно рассказала девушка на время YouTube-шоу «Бабские истории».

В результате у Юлии оказалась разорвана губа за несколько дней до назначенного кастинга телеведущих на канале «Матч ТВ».

Несмотря на скандал, парочка встречалась еще некоторое время, а затем рассталась.

Юлия Коваль призналась, что решилась рассказать историю, чтобы предупредить девушек. Она посоветовала в случае тяжелых отношений не провоцировать спутников, а просто уходить, несмотря на желание ударить.

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