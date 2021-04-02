«Не хочу ни с каким мужиком»: Бородина прокомментировала скандал на одном из шоу

Фото: instagram/borodylia

Телеведущая Ксения Бородина ответила на волну критики, которая последовала после того, как она отказалась выполнять одно из заданий на шоу Comment Out.

Ей нужно было поцеловаться с пьяным мужчиной через помело — сам фрукт нужно было зажать животами. Бородина отказалась и решила написать комментарий другой знаменитости. При этом она сказала, что не может «обжиматься с этим».

В ответ ее начали обвинять в «пробитии морального дна».

«Если пришла на программу, то будь добра выполнить все задания!» — такого рода комментарии появились на ее странице в Instagram.

Бородина не стала терпеть поток обвинений и ответила всем в своем Instagram Stories.

— Мне пишут: «Ты высокомерная, противная. Ты такая и сякая». Это мое мнение! Я сказала: «Фу, не хочу ни с каким мужиком», — приводит слова телеведущей «СтарХит».

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