«Не хочу ни с каким мужиком»: Бородина прокомментировала скандал на одном из шоу
Телеведущая Ксения Бородина ответила на волну критики, которая последовала после того, как она отказалась выполнять одно из заданий на шоу Comment Out.
Ей нужно было поцеловаться с пьяным мужчиной через помело — сам фрукт нужно было зажать животами. Бородина отказалась и решила написать комментарий другой знаменитости. При этом она сказала, что не может «обжиматься с этим».
В ответ ее начали обвинять в «пробитии морального дна».
«Если пришла на программу, то будь добра выполнить все задания!» — такого рода комментарии появились на ее странице в Instagram.
Бородина не стала терпеть поток обвинений и ответила всем в своем Instagram Stories.
— Мне пишут: «Ты высокомерная, противная. Ты такая и сякая». Это мое мнение! Я сказала: «Фу, не хочу ни с каким мужиком», — приводит слова телеведущей «СтарХит».
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