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«Шутить над магией опасно!»: ведьма рассказала о привороте Бородиной на Даву
Фото: instagram.com/borodylia

«Шутить над магией опасно!»: ведьма рассказала о привороте Бородиной на Даву

Никита Абрамов

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Телеведущая Ксения Бородина во время одного из шоу на YouTube стала участницей приворота на исполнителя Давида Манукяна, больше известного как Дава.

Ритуал на любовь бывшего возлюбленного Бузовой провела гадалка на земле якобы с Ваганьковского кладбища. Несмотря на то что приворот был сделан в шутку, он может иметь негативные последствия, считает ведьма Алена Полынь.

— Шутить над магией и силами крайне опасно, попадают в опасность и те, кто придумал, и гадалка, и Бородина. В самой большей безопасности оказался Дава, так как он не принимал в этом непосредственного участия. Они высмеяли силы, последствия могут быть какими угодно, есть законы вселенского характера. Могут быть проблемы с их здоровьем и со здоровьем близких, поэтому прежде чем шутить, надо подумать, — рассказала Полынь.

Также ведьма уточнила, что подобный ритуал обязательно нужно проводить на кладбище, а также нельзя снимать процесс на видео, пишет 5-tv.ru.

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магияведьмаКсения Бородина
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