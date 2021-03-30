«Желание стать блогером неслучайно»: мама Давы показала детские фото сына

Фото: instagram/dava_m

Анна Манукян, мама российского блоггера и певца Давида Манукяна, решила поделиться с подписчиками детскими фотографиями своего сына. Снимки она опубликовала в своем микроблоге.

На снимках маленький Манукян, больше известным под псевдонимом Дава, позирует в Риме и Венеции.

— Сейчас речь о том,что я заметила, ведь видеокамера везде у Давида в руке. Теперь понятно, что желание стать блогером неслучайно, — подписала видео с архивными фото Анна.

Фолловеры по разному отреагировали на детские снимки Давы.

«Дава Итальянец что ли?»; «Какой же он хорошенький маленький»; «Гарри Поттер?!»; «Девочка на Бузову похожа»; «Сразу видно будущий блогер»; «Вообще не изменился такой же улыбчивый и классный», — написали поклонники в комментариях под потом в Instagram-аккаунте Анны.

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