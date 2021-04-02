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Министр культуры Украины обвинил русских в «краже» Гоголя
Фото: Wikipedia / Общественное достояние

Министр культуры Украины обвинил русских в «краже» Гоголя

Анастасия Колоскова

В мире

Украинский министр культуры Александр Ткаченко заявил, что Россия якобы «украла» писателя Николая Гоголя у Украины.

— Русские всегда позиционировали Гоголя как российского писателя и «классика русской литературы». Даже на Украине его произведения иногда идут в программе «зарубежки». Украинского Гоголя, что родился на Полтавщине, принудительно записали в русские. И только за то, что он писал на русском, — оставил комментарий Ткаченко в своем Telegram-канале.

Глава министерства обратил внимание, что Гоголь являлся представителем старинного украинского рода, чьим прародителем был гетман Остап Гоголь. По словам украинского министра, так называемая российская пропаганда сомневается в этом факте и называет классика русским, так как он много лет прожил в Петербурге.

Ткаченко обвинил Россию в «привычке» переписывать историю, а также вспомнил о том, что Тараса Шевченко, по его словам, неоправданно называют российско-украинским поэтом.

Он призвал соотечественников любить Украину и читать, в том числе Гоголя, на украинском.

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