МИД надеется на соблюдение норм мореплавания около «Северного потока — 2»

Фото:Nord Stream 2 / Aксель Шмидт

Россия исходит из того, что нормы мореплавания в районе строительства газопровода «Северный поток — 2» будут соблюдаться. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Александр Грушко в пятницу, 2 апреля.

— И продолжаем считать, что этот проект отвечает интересам укрепления энергобезопасности Европы, и отношение к нему будет именно таким, а не таким, которое пытается европейцам навязать Вашингтон, — рассказал он.

Грушко выразил уверенность, что проект достроят к концу 2021 года. Трубопровод станет символом «крепкого и здорового энергосотрудничества России и стран ЕС», приводит слова замминистра ТАСС.

Ранее стало известно о том, что в районе строительства газопровода заметили военные и гражданские суда. Также сообщалось, что в 1,5-мильную зону безопасности регулярно входит польский противолодочный самолет.

Российский газопровод «Северный поток — 2»

«Северный поток — 2» предусматривает транзит газа из России в Германию через Балтийское море. Разрешение на строительство уже выдали ФРГ, Финляндия и Швеция. Против проекта выступают США, Украина и Латвия. Лидеры этих государств считают его политическим, однако президент России Владимир Путин неоднократно опровергал данное мнение, утверждая, что РФ преследует исключительно экономические цели.

45-й президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет государства, который предусматривает санкции в отношении компаний, участвующих в строительстве газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток». Летом 2020 года Сенат США одобрил оборонный бюджет на 2021 год. В документе предусмотрено введение новых санкций в отношении «Северного потока — 2».

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