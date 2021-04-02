Психология Колобка и экопутешествия: чем удивят библиотеки юных читателей

Фото: Официальный сайт мэра Москвы (https://www.mos.ru/)

Международный день детской книги отмечается 2 апреля. Праздник приурочен ко Дню рождения знаменитого сказочника Ганса Кристиана Андерсена. В Москве есть необычные детские библиотеки, о которых рассказывает официальный сайт мэра Москвы.

Так, Библиотека № 46 имени И.З. Сурикова предлагает своим читателем пройти экскурсионный маршрут «Суриковская Москва» по тем районам столицы, где бывали и работали Суриковы. Ежегодно в библиотеке проходит День Наума Грамотника, где ребята могут познакомиться с крестьянским бытом, который часто описывал в своих произведениях Суриков. Изучение станций МЦК и истории мест, где они расположены, — еще один проект библиотеки. В частности, в районе Коптево, где расположен центральный детский отдел, находится усадьба Михалково XVIII века.

Центральная городская детская Библиотека им. А. П. Гайдара ежегодно проводит для своих читателей акцию «Первоклассный читатель», где в игровой форме дети понимают, что чтение — это увлекательное занятие. Кроме того, библиотека является организатором фестиваля короткого рассказа «Кора», на котором свои произведения презентуют современные писатели.

Арт-студия Дарьи Панченко, которая открыта в Библиотеке № 211 «Пионер», призвана пробудить любовь к чтению с помощью специальной авторской методики.

Интерьер и разноцветная мебель — первое впечатление, которое оставляет детское отделение Центральной городской молодежной библиотеки имени М. А. Светлова. Но не только это впечатлит юных гостей библиотеки — здесь регулярно проходят встречи с писателями, которые, как никто другой, способны рассказать о своих книгах интересно и без шаблонов.

В Детской библиотеке № 207 имени В. В. Бианки юных читателей учат любить не только книги, но и материал, из которого они сделаны, воспитывая бережное отношение к природе. Здесь проходят акция «Библиогрядка», конкурс «Самая экологичная семья Западного округа», ежегодный праздник «Кристальное дерево знаний». А на занятии «Земля Калевалы» юные книголюбы перьями пишут строчки из карело-финского эпоса.

В библиотеке работает проект «Экопутешествия», участие в котором принимают участие известные путешественники. Так, ребята уже узнали из первых уст о Калмыкии, далее им предстоит встреча с Камчаткой, о которой расскажет Виолетта Шанина, автор путеводителя по этому краю.

Литературно-экологический клуб «Разноцветный жираф» открыт и в детской библиотеке № 178 — Культурном центре имени А. Л. Барто. Здесь ребятам регулярно рассказывают о животных, растениях,природных явлениях.

В Центральной библиотеке № 197 имени А. А. Ахматовой соединили чтение с цифровыми разработками: ребята играют в электронные игры, слушают лекцию о технологиях, ищут нужные книги с помощью специальных RFID-сканеров.

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