Названы любимые блюда звезд Голливуда

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Звезды Голливуда, которые известны своими огромными гонорарами и могут позволить себе любые деликатесы, тем не менее в большинстве своем предпочитают вполне обычную пищу.

Так, Кайли Дженнер, бизнесвумен и член семейства Кардашьян, предпочитает на завтраксвежевыжатые соки, персиковый чай или холодный кофе. Среди последнего она отдает предпочтение холодному ванильному латте на овсяном молоке.

Второй прием пищи Кайли обычно состоит из запеченной в лимонном соусе курицы и овощей. На гарнир она выбирает белый рис. Девушка обожает мексиканскую кухню и иногда готовит себе традиционную лепешку с начинкой из мяса и овощей.

Рацион миллионерши включает много свежих овощей, а из фруктов отдает предпочтение гранату.

Фото: instagram.com/kyliejenner

Светская львица время от времени балуется фастфудом, выбирая двойной чизбургер, картошку или лук фри. Также она легко позволяет себе чипсы и роллы.

Перед сном Кайли Дженнер кладет рядом с кроватью тарелку с дольками яблока. Такой прием помогает ей избежать ночных набегов на холодильник.

Актер и спортсмен Терри Крюс, отличающийся отличной формой, время от времени позволяет себе читмилы. В такие дни он ест яблочные оладьи c большим количеством сахара и пиццу с грибами и сыром в пиццерии, куда ходит с детьми. На десерт актер обожает съесть персиковый пирог с ванильным мороженым.

Певица Дженнифер Лопес никогда не пропускает завтрак, перед которым выпивает стакан воды с лимоном. После этого она готовит смузи, в который входят протеин, ягоды, мед, греческий йогурт, лимонный сок и лед. Этим рецептом звезда поделилась с изданием People. Микс дарит певице энергию на весь день. Иногда на завтрак Лопес ест фрукты или овсяную кашу с джемом. Звезда призналась, что много лет не употребляет кофе.

Фото: www.instagram.com/jlo / Официальный аккаунт Дженнифер Лопес в Instagram

На обед певица предпочитает салат из капусты кейл, семечек тыквы, сыра кесо и лука-шалота, а также запеченную с овощами красную рыбу. В тарелке исполнительницы можно время от времени увидеть куриную грудку, а также морского окуня. Иногда Дженнифер готовит свинину по-пуэрторикански. В ресторанах Лопес выбирает стейки и блюда из авокадо.

В сумочке исполнительницы всегда есть перекус в виде овощей, фруктов или орехов. Из «вредной» еды он любит шоколадное печенье.

Ежедневный рацион 72-летнего Арнольда Шварценеггера состоит из овощей, фруктов, белка и мяса. «Железный» Арни очень любит арбуз. Актер отдает предпочтение немецкому напитку радлер, который готовится из пива и лимонада.

Фото: Официальный Instagram-аккаунт Арнольда Шварценеггера / @schwarzenegger

Шварценеггер терпеть не может коровье молоко и выбирает его растительный аналог. Свой фирменный протеиновый коктейль он готовит из миндального молока,вишневого сока, банана и сырого яйца в скорлупе.

По словам актера, хорошо себя чувствовать ему помогает обилие зелени.

Известная актриса и автор книг по кулинарии Гвинет Пэлтроу призналась, что о правильной и полезной пище узнала от отца. Она привыкла начинать утро с двух стаканов воды, а затем позволяет себе чашку кофе. Актриса не любит завтракать и впервые ест ближе к середине дня.

Фото: https://www.instagram.com/gwynethpaltrow/

В обед она пьет смузи из шпината, куда добавляет арахисовое масло или протеин. В качестве бизнес-ланча звезда выбирает салат с зеленью и курицей. Семья Гвинет Пэлтроу с удовольствием поглощает сэндвичи с яйцом и авокадо. На перекус Пэлтроу предпочитает протеиновые батончики или кешью. Она иногда позволяет себе несколько крекеров за чашкой зеленого чая.

Актриса отказалась от мяса ягненка и телятины, а также осьминогов, так как узнала, что они обладают «дружелюбным характером». Из вредной еды Пэлтроу может съесть картофель фри или пасту.

Марк Уолберг, известный по ролям в картинах «Третий лишний» и «Стрелок» ест семь — восемь раз в день. В кладовке актера все полки уставлены протеином и биологически активными добавками. Он отказался от продуктов животного происхождения. Марк Уолберг любит хумус, цветную капусту, овощи и свежевыжатые соки. По выходным он разрешает себе рыбу.

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Кейт Хадсон, прославившаяся ролью в фильме «Как отделаться от парня за десять дней» внимательно относится к питанию. Он всегда пьет стакан воды натощак, и следом за ним — свежевыжатый сок из сельдерея. Хадсон может позавтракать яйцами всмятку и тостом со сливочным маслом, авокадо и солью или же мюсли с миндальным маслом, бананом, голубикой, семенами чиа и корицей. К любимым продуктам Кейт относятся грецкие орехи.

Американская актриса Кейт Хадсон

На обед звезда есть салат или выпивать протеиновый смузи. Иногда актриса позволяет себе чипсы с соусом сальса. Помимо этого она обожает сырные крекеры и мороженое и ненавидит традиционный американский десерт — рисовый пудинг.

Дома Хадсон может приготовить курицу с рисом, сообщает Пятый канал.

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