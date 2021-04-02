Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Мошенники убедили пожилую москвичку сбросить им с балкона миллион рублей
Фото: Alexey Orlov

Мошенники убедили пожилую москвичку сбросить им с балкона миллион рублей

Анастасия Волоснова

Происшествия

В Москве мошенники убедили 79-летнюю пенсионерку сбросить им с балкона пакет с одним миллионом рублей, после чего злоумышленники скрылись с деньгами. Об этом рассказала официальный представитель МВД Ирина Волк.

Пожилой москвичке позвонил мужчина, который представился участковым. Он попросил пенсионерку помочь раскрыть преступление. Женщина пообещала мужчине, что согласится на требования мошенников для их поимки.

Спустя время москвичке снова позвонили по телефону. Ответив, женщина услышала угрозы. Злоумышленник потребовал снять со счета в банке один миллион рублей и сбросить наличные деньги с балкона.

Пенсионерка выполнила требования мошенника, скинув деньги с балкона. Мужчина возле дома взял купюры и скрылся. Пенсионерка поняла, что ее обманули и обратилась в полицию.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело. Подозреваемые были задержаны.

Читайте также: Блогер Эдвард Бил захотел помочь пострадавшей в аварии на Садовом кольце

кражаденьгипенсионерка
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Кукла Маша, кукла Даша: ну очень странные игрушки

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

«Полетели ножи и стаи упреков»: за что грузины выгнали Познера

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Особенное богослужение

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Самые вкусные спагетти растут на макаронных деревьях

Мехти Мехтиев
Мехти Мехтиев

Как остановить рост цен, победить дефицит и поддержать рубль

Лео Бокерия
Лео Бокерия

«10 тысяч шагов к жизни»: старайтесь больше ходить пешком

Владимир Семенов
Владимир Семенов

Через 80 лет снег в Москве может исчезнуть

Все мнения
О проекте
Читайте нас в