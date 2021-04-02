Мошенники убедили пожилую москвичку сбросить им с балкона миллион рублей

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В Москве мошенники убедили 79-летнюю пенсионерку сбросить им с балкона пакет с одним миллионом рублей, после чего злоумышленники скрылись с деньгами. Об этом рассказала официальный представитель МВД Ирина Волк.

Пожилой москвичке позвонил мужчина, который представился участковым. Он попросил пенсионерку помочь раскрыть преступление. Женщина пообещала мужчине, что согласится на требования мошенников для их поимки.

Спустя время москвичке снова позвонили по телефону. Ответив, женщина услышала угрозы. Злоумышленник потребовал снять со счета в банке один миллион рублей и сбросить наличные деньги с балкона.

Пенсионерка выполнила требования мошенника, скинув деньги с балкона. Мужчина возле дома взял купюры и скрылся. Пенсионерка поняла, что ее обманули и обратилась в полицию.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело. Подозреваемые были задержаны.

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