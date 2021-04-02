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Кинотеатр «Художественный» откроется 9 апреля
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Кинотеатр «Художественный» откроется 9 апреля

Иван Юминов

Город
Россия, Москва, Арбатская площадь, 14с1 Карта всех событий

Кинотеатр «Художественный» откроется в Москве в пятницу, 9 апреля. Об этом сообщил его программный директор Стас Тыркин в пятницу, 2 апреля.

Приобрести билеты можно будет с 5 апреля на сайте кинотеатра. В первый день его работы зрители увидят картину «Отец» Флориана Зеллера с Энтони Хопкинсом в главной роли. Фильм начнет программу номинантов на премию «Оскар», которая продлится до 22 апреля.

— Уникальное сочетание старейшего здания и современного кинотеатра. Этот объект особенный и является очень важным для восприятия горожан. С ним связанно много историй и легенд, — приводит ТАСС слова главы городского Департамента культуры Александра Кибовского.

Ранее стало известно о том, что архитектурный облик здания «Электротеатра «Форум» на Садовом кольце восстановят.

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Александр Кибовскийцеремония открытиякинотеатр
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