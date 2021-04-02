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Подписчики Шепелева проголосовали за имя для его ребенка
Фото: instagram.com/dmitryshepelev

Подписчики Шепелева проголосовали за имя для его ребенка

Анастасия Колоскова

Звезды

Телеведущий Дмитрий Шепелев, который на днях стал отцом во второй раз, предложил подписчикам своего Instagram-аккаунта в разделе Stories путем голосования выбрать имя для ребенка.

Среди имен, которые предложил Шепелев, были Матвей, Тихон, Мирон, Савва, Лев, Ярослав. В результате в финале оказались три варианта: Матвей, Лев и «Дурак, у тебя же девочка». К удивлению телеведущего, большинство голосовавших отдали предпочтение имени Матвей.

Шепелев поблагодарил поклонников за участие и сообщил, что подумает. Затем он вспомнил, что именем Матвей звали кота в исполнении Михаила Боярского в сказке «Новогодние приключения Маши и Вити».

Напомним, 26 марта стало известно, что Дмитрий Шепелев и его возлюбленная Екатерина Тулупова стали родителями. Каждый из них уже воспитывает ребенка от первых отношений.

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имяДмитрий Шепелевголосование
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