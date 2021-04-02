Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Медики рассказали, почему нельзя употреблять алкоголь в период вакцинации
Фото: Владимир Смоляков, «Вечерняя Москва»

Медики рассказали, почему нельзя употреблять алкоголь в период вакцинации

Елена Фролова

Здоровье

Вопрос вакцинации волнует многих граждан, однако мало кто задумывается о том, как нужно готовиться к этой процедуре. Например, одно из самых распространенных правил - накануне посещения медицинского учреждения отказаться от употребления спиртных напитков.

— Алкоголь снижает эффективность вакцинации. Являясь токсическим веществом, он угнетает иммунную систему и препятствует выработке антител, — объяснил санитарный врач и эпидемиолог Николай Дубинин.

По его словам, помимо этого, идет негативное воздействие на клеточное звено иммунитета. Поэтому человек, который решил сделать прививку, должен отказаться от алкоголя почти на два месяца.

— Напомню, что перерыв между первой и второй инъекциями составляет 21 день. После финальной прививки нужно подождать еще столько же суток. За это время иммунитет успеет сформироваться. В итоге, общий срок отказа должен составить 56 дней, — рассказал эпидемиолог.

Если принимать спиртные напитки в период вакцинации, то организм может дать свой ответ. Например, могут появиться отравление, проблемы с печенью и поджелудочной железой, отмечает телеканал «Мир 24».

Академик Российской академии медико-технических наук Игорь Вайншток подчеркнул, что нет доказательств влияния малых доз алкоголя на результаты вакцинации от COVID-19.

— Чрезмерное употребление спиртного всегда приводит к снижению иммунитета, как и последствия любого иного отравления. Это может сказаться на результатах вакцинации. При этом нет доказательных данных, указывающих на влияние алкоголя в умеренных дозах на результаты вакцинации от коронавирусной инфекции, — пояснил Игорь Вайншток.

Он также добавил, что негативное влияние все же вероятно, поэтому лучше всего не рисковать и перед прививкой отказаться от спиртосодержащих напитков.

Источник: «Мир 24»

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Живущие за рубежом россияне приедут в Москву за вакциной «Спутник V»

алкогольвакцинациякоронавирус
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Кукла Маша, кукла Даша: ну очень странные игрушки

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

«Полетели ножи и стаи упреков»: за что грузины выгнали Познера

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Особенное богослужение

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Самые вкусные спагетти растут на макаронных деревьях

Мехти Мехтиев
Мехти Мехтиев

Как остановить рост цен, победить дефицит и поддержать рубль

Лео Бокерия
Лео Бокерия

«10 тысяч шагов к жизни»: старайтесь больше ходить пешком

Владимир Семенов
Владимир Семенов

Через 80 лет снег в Москве может исчезнуть

Все мнения
О проекте
Читайте нас в