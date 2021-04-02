Медики рассказали, почему нельзя употреблять алкоголь в период вакцинации

Фото: Владимир Смоляков, «Вечерняя Москва»

Вопрос вакцинации волнует многих граждан, однако мало кто задумывается о том, как нужно готовиться к этой процедуре. Например, одно из самых распространенных правил - накануне посещения медицинского учреждения отказаться от употребления спиртных напитков.

— Алкоголь снижает эффективность вакцинации. Являясь токсическим веществом, он угнетает иммунную систему и препятствует выработке антител, — объяснил санитарный врач и эпидемиолог Николай Дубинин.

По его словам, помимо этого, идет негативное воздействие на клеточное звено иммунитета. Поэтому человек, который решил сделать прививку, должен отказаться от алкоголя почти на два месяца.

— Напомню, что перерыв между первой и второй инъекциями составляет 21 день. После финальной прививки нужно подождать еще столько же суток. За это время иммунитет успеет сформироваться. В итоге, общий срок отказа должен составить 56 дней, — рассказал эпидемиолог.

Если принимать спиртные напитки в период вакцинации, то организм может дать свой ответ. Например, могут появиться отравление, проблемы с печенью и поджелудочной железой, отмечает телеканал «Мир 24».

Академик Российской академии медико-технических наук Игорь Вайншток подчеркнул, что нет доказательств влияния малых доз алкоголя на результаты вакцинации от COVID-19.

— Чрезмерное употребление спиртного всегда приводит к снижению иммунитета, как и последствия любого иного отравления. Это может сказаться на результатах вакцинации. При этом нет доказательных данных, указывающих на влияние алкоголя в умеренных дозах на результаты вакцинации от коронавирусной инфекции, — пояснил Игорь Вайншток.

Он также добавил, что негативное влияние все же вероятно, поэтому лучше всего не рисковать и перед прививкой отказаться от спиртосодержащих напитков.

Источник: «Мир 24»

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