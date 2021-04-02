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Офтальмолог назвала простые способы избежать проблем со зрением
Фото: pixabay.com

Офтальмолог назвала простые способы избежать проблем со зрением

Елена Фролова

Здоровье

Не более шести часов в день рекомендовано проводить за компьютером взрослому человеку. Причем каждые два часа желательно делать перерывы. Об этом рассказала врач-офтальмолог, лазерный хирург Ксения Чиненова.

Каждый человек хотя бы раз в своей жизни сталкивался с проблемами зрения. Известно, что глазные мышцы работают в несколько раз больше, чем остальные мускулы. Поэтому важно держать их в тонусе.

— За несколько последних десятилетий зрительная система человека стала претерпевать некоторые изменения. Это связано с повышенным использованием компьютеров и других гаджетов практически во всех сферах деятельности, — отметила Ксения Чиненова.

По ее словам, не только офисные сотрудники сталкиваются с чрезмерными зрительными нагрузками на близких дистанциях, но и студенты, школьники. Особенно эта ситуация стала ухудшаться в 2020 году. Это связано с тем, что из-за пандемии коронавируса человеку пришлось самоизолироваться и привыкать к новым рабочим условиям на удаленке. По словам офтальмолога, наиболее опасным является то, что человек долго пребывает в зрительном напряжении в течение дня.

— Взрослому желательно проводить за компьютером не более шести часов в день. Каждые полчаса рекомендуется выполнять зрительную гимнастику, — добавила Ксения Чиненова.

При этом она пояснила, что за монитором можно работать не более двух часов подряд, а после обязательно нужно сделать перерыв минимум на 20 минут. В это время эксперт советует пройтись, отдохнуть, или выйти на улицу, отмечает ФАН.

Помимо этого, врач рекомендовала отказаться от чтения книг лежа на боку, потому что в таком положении нарушаются уровни свечения, а также меняется кровообращение головного мозга и глаз. Все это может привести к развитию астенопии.

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