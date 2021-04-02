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Более 42 тысяч заявлений для записи детей в школу подали в Подмосковье за сутки
Фото: Pixabay / Firmbee

Более 42 тысяч заявлений для записи детей в школу подали в Подмосковье за сутки

Елена Фролова

Образование

Свыше 42 тысяч заявлений подали родители в Московской области за первый день действия онлайн-услуги, чтобы записать своих детей в первый класс. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Министерства образования.

Напомним, что теперь подать заявку можно, не выходя из дома. Сделать это позволяет новая возможность, предоставляемая на областном портале госуслуг с 1 апреля. При этом оригинальные документы можно не приносить. Все материалы специалисты проверят дистанционно.

— Родителям стало проще записать своего ребенка в первый класс. А сама процедура не вызывает сложностей и вопросов, — рассказала глава ведомства Ирина Каклюгина.

По ее словам, в настоящее время подать документы могут те, кто хочет записать своих детей в школу по месту регистрации, отмечает интернет-издание «Подмосковье сегодня». А с 6 июля данная услуга станет доступной для тех, кому интересны образовательные учреждения в других районах.

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