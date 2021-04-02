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Один человек погиб в результате ДТП в Новой Москве
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Один человек погиб в результате ДТП в Новой Москве

Илья Ашуров

Происшествия
Россия, Москва, поселение Щаповское, посёлок Курилово Карта всех событий

В результате ДТП в Новой Москве погиб один человек. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах в пятницу, 2 апреля.

По словам собеседника «ВМ», в Новой Москве, в районе поселка Курилово, столкнулись два грузовика, один из них загорелся. Источник «ВМ» отметил, что автомобиль оперативно потушили до приезда экстренных служб.

Он также уточнил, что в результате ДТП один человек погиб. На данный момент перекрыты две полосы движения.

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