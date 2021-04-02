Авиаэксперты рассказали, как сэкономить на покупке авиабилетов

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Цены на авиаперелеты возвращаются на уровень 2019 года. Такое мнение высказал вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин, комментируя сообщения о росте стоимости авиаперевозок.

— В авиации и туризме действует принцип динамического ценообразования. Если говорить отдельно об авиабилетах, цены на них возвращаются к уровню 2019 года. Но не надо забывать, что в прошлом году авиакомпании вынуждены были сократить тарифы на 20–40 процентов, а теперь некоторые перевозчики вводят топливные сборы, которые в итоге сказываются на цене авиаперелета, — объяснил Дмитрий Горин.

Он также посоветовал тем, кто желает экономить на билетах, покупать их заранее или по акциям раннего бронирования. Последние предоставляют скидку от 10 до 40 процентов, отмечает НСН. Сэкономить до 20–30 процентов можно и если использовать чартерные туристические рейсы в рамках турпакета. Помимо этого, в России действует акция — туристический кешбэк. Она пройдет до 15 июня, а срок путешествия — до 30 июня. Скидка составляет 20 процентов. Если путешественник покупает и авиаперелет, и отель в одном пакете, то скидка действует и на первое, и на второе.

Тем временем главный редактор портала avia.ru Роман Гусаров рассказал газете «Взгляд», что средняя цена на авиабилеты весной и летом текущего года вырастет примерно на 10–20 процентов. Он также сравнил это с данными 2019 года.

— У меня вызывают больше доверия данные Минтранса о снижении стоимости авиаперелетов по ряду направлений, потому что они основаны на более корректной выборке. Во-первых, агрегаторы охватывают не все цены, они могут судить либо по поисковым запросам, либо по реальным продажам, — отметил авиаэксперт.

Второй причиной он назвал тот факт, что агрегаторы, скорее всего, берут определенную максимальную цену, обнаруженную ими, и ставят это в качестве общего правила.

— При этом я уверен, что цены на лето вырастут. И, скорее всего, они все-таки будут выше, чем в 2019 году, — добавил Роман Гусаров.

Он также пояснил, что они могут быть и ниже уровня 2019 года, потому что за два года увеличилась себестоимость авиаперевозки.

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