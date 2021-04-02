Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Минтранс опроверг информацию о подорожании авиабилетов
Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

Минтранс опроверг информацию о подорожании авиабилетов

Иван Юминов

Туризм

Данные о повышении стоимости авиабилетов в стране на 15-120 процентов некорректны. Об этом сообщили в Министерстве транспорта России в пятницу, 2 апреля.

— Информация, представленная рядом агрегаторов о якобы росте цен на авиабилеты по сравнению с 2019 годом, не основана на данных всего рынка и не может расцениваться как реальное положение дел. Мы отмечаем уменьшение цен по целому ряду направлений в России, — рассказали в ведомстве.

По данным авиакомпаний, билеты на период с апреля по июнь 2021 года в среднем на семь процентов дешевле, чем в тот же период 2019 года, отмечает ТАСС.

Ранее сообщалось о резком росте стоимости авиабилетов по некоторым направлениям в России. Так, место на рейс из Москвы в Набережные Челны стало дороже на 121 процент.

Читайте также: Въезд в Россию по приложению «Путешествуй без COVID-19» стал бессрочным

опровержениеМинтрансстоимость билетов
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

«Полетели ножи и стаи упреков»: за что грузины выгнали Познера

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Самые вкусные спагетти растут на макаронных деревьях

Мехти Мехтиев
Мехти Мехтиев

Как остановить рост цен, победить дефицит и поддержать рубль

Лео Бокерия
Лео Бокерия

«10 тысяч шагов к жизни»: старайтесь больше ходить пешком

Владимир Семенов
Владимир Семенов

Через 80 лет снег в Москве может исчезнуть

Никита Миронов 
Никита Миронов 

Больше юмора, меньше пафоса

Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

От домохозяйки до бизнес-леди: как освоить новую профессию

Все мнения
О проекте
Читайте нас в