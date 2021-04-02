Минтранс опроверг информацию о подорожании авиабилетов

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Данные о повышении стоимости авиабилетов в стране на 15-120 процентов некорректны. Об этом сообщили в Министерстве транспорта России в пятницу, 2 апреля.

— Информация, представленная рядом агрегаторов о якобы росте цен на авиабилеты по сравнению с 2019 годом, не основана на данных всего рынка и не может расцениваться как реальное положение дел. Мы отмечаем уменьшение цен по целому ряду направлений в России, — рассказали в ведомстве.

По данным авиакомпаний, билеты на период с апреля по июнь 2021 года в среднем на семь процентов дешевле, чем в тот же период 2019 года, отмечает ТАСС.

Ранее сообщалось о резком росте стоимости авиабилетов по некоторым направлениям в России. Так, место на рейс из Москвы в Набережные Челны стало дороже на 121 процент.

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