Минтранс отреагировал на увеличение стоимости авиабилетов в России

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Министерство транспорта России не знакомо с алгоритмом формирования цен на авиабилеты, поэтому не сможет прокомментировать их повышение. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в пятницу, 2 апреля.

При этом в министерстве отметили, что позитивное влияние на доступность недорогих тарифов во втором квартале 2021 года окажет увеличение провозных емкостей. Стоимость некоторых билетов, приобретенных с января по март в ряд российских городов с вылетом с апреля по июнь, выросла по сравнению с 2019 годом на 15–120 процентов.

Так, путешествие из Москвы в Набережные Челны стало дороже на 121 процент, в Томск — на 91 процент, а в Нижнекамск — на 88 процентов, отмечают Известия.

Ранее сообщалось о создании Россотрудничеством приложения для соотечественников, находящихся за рубежом.

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