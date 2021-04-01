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Въезд в Россию по приложению «Путешествуй без COVID-19» стал бессрочным
Фото: Sergey Korovkin 84 / CC BY-SA 3.0

Въезд в Россию по приложению «Путешествуй без COVID-19» стал бессрочным

Иван Юминов

Общество

Правительство России сделало срок въезда в страну по приложению «Путешествуй без COVID-19» бессрочным. Об этом стало известно в четверг, 1 апреля.

Оно позволяет гражданам стран ЕАЭС свободно и безопасно перемещаться внутри государств, входящих в объединение, в условиях пандемии. Приложение запустили в феврале. В нем можно выбрать вид транспорта и страну поездки, получить информацию об ограничениях в ней, указать дату прибытия и отъезда, а также записаться на прием в лабораторию для сдачи тестов на COVID-19. Затем оно хранит результат и QR-коды, чтобы их могли проверить ответственные лица, сообщается на сайте правительства.

Ранее Александр Гинцбург назвал срок сохранения антител после вакцинации от коронавируса.

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