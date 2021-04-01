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Борис Джонсон предупредил о скором начале третьей волны COVID-19 в Британии
Фото: flickr.com / Number 10 / Andrew Parsons

Борис Джонсон предупредил о скором начале третьей волны COVID-19 в Британии

Иван Юминов

В мире

Через две или три недели в Великобритании может начаться третья волна коронавируса. Об этом заявил премьер-министр страны Борис Джонсон в четверг, 1 апреля.

— Я боюсь, вы видите, что происходит во Франции. Это на самом деле очень и очень грустно. Когда ситуация ухудшается во Франции, спустя две или три недели это же происходит и у нас, — приводит его слова РИА Новости.

Ранее сообщалось о начале общенационального режима самоизоляции длиной в месяц во Франции начиная с субботы, 3 апреля.

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ВеликобританияБорис Джонсонкоронавирус
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