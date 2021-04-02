Эксперты оценили идею отмены согласования мелких перепланировок

Фото: pixabay.com

Разрешить перепланировку помещения без соответствующих разрешений в том случае, если речь не идет о несущих стенах, предложили в России. Как считает юрист по недвижимости Ольга Благовещенская, подобное решение стало бы прорывом, так как обычно на процедуру согласования мелких изменений уходит достаточно много времени, денег и сил владельцев помещения.

— Узаконить перепланировку сейчас или очень долго и муторно, либо побыстрее — но все равно на это уйдет не меньше месяца — и очень дорого, — подчеркнула Ольга Благовещенская.

Из-за этого, по ее словам, человек может потерять сделку. А речь чаще всего идет о незначительных изменениях, которые не затрагивают ни несущих стен, ни мокрых зон. При этом платить за это приходится дорого, по мнению эксперта, особенно если нужно сделать все быстро.

В свою очередь, эксперт по перепланировке квартир и переустройству помещений Михаил Зубов более осторожно отнесся к инициативе, отмечает «Радио 1».

— Бывают сложные перепланировки, где необходимо участие авторов проекта дома. С другой стороны, есть перепланировки средней и простой сложности, — объяснил Михаил Зубов.

По его словам, в целом инициатива хороша, однако нужно понять, где будут границы дозволенного. При этом он констатировал, что перепланировки проводят в 50 процентах квартир.

Читайте также: Юрист рассказал, как быть, если дольщик получил квартиру с недостатками