Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Эксперты оценили идею отмены согласования мелких перепланировок
Фото: pixabay.com

Эксперты оценили идею отмены согласования мелких перепланировок

Елена Фролова

Общество

Разрешить перепланировку помещения без соответствующих разрешений в том случае, если речь не идет о несущих стенах, предложили в России. Как считает юрист по недвижимости Ольга Благовещенская, подобное решение стало бы прорывом, так как обычно на процедуру согласования мелких изменений уходит достаточно много времени, денег и сил владельцев помещения.

— Узаконить перепланировку сейчас или очень долго и муторно, либо побыстрее — но все равно на это уйдет не меньше месяца — и очень дорого, — подчеркнула Ольга Благовещенская.

Из-за этого, по ее словам, человек может потерять сделку. А речь чаще всего идет о незначительных изменениях, которые не затрагивают ни несущих стен, ни мокрых зон. При этом платить за это приходится дорого, по мнению эксперта, особенно если нужно сделать все быстро.

В свою очередь, эксперт по перепланировке квартир и переустройству помещений Михаил Зубов более осторожно отнесся к инициативе, отмечает «Радио 1».

— Бывают сложные перепланировки, где необходимо участие авторов проекта дома. С другой стороны, есть перепланировки средней и простой сложности, — объяснил Михаил Зубов.

По его словам, в целом инициатива хороша, однако нужно понять, где будут границы дозволенного. При этом он констатировал, что перепланировки проводят в 50 процентах квартир.

Читайте также: Юрист рассказал, как быть, если дольщик получил квартиру с недостатками

квартиранедвижимостьэксперт
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Лосото 
Александр Лосото 

Шпион и серийный убийца прямо у вас в руках

Василий Акимкин
Василий Акимкин

Меньше заболевших, больше тестов: почему в борьбе с вирусом Россия успешнее ЕС и США

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Кукла Маша, кукла Даша: ну очень странные игрушки

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

«Полетели ножи и стаи упреков»: за что грузины выгнали Познера

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Особенное богослужение

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Самые вкусные спагетти растут на макаронных деревьях

Мехти Мехтиев
Мехти Мехтиев

Как остановить рост цен, победить дефицит и поддержать рубль

Все мнения
О проекте
Читайте нас в