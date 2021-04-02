Арестовали главного нефролога Санкт-Петербурга, подозреваемого в убийстве жены

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Суд арестовал на два месяца главного нефролога Санкт-Петербурга Александра Земченкова, подозреваемого в убийстве жены в 2010 году. Об этом в пятницу, 2 апреля, сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

— Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга избрал меру пресечения в виде заключения под стражу Александру Земченкову… Срок меры — до 27 апреля, — сообщило РИА Новости.

Ранее судебное заседание отложили по просьбе адвоката подозреваемого, так как он не успел подготовить документы для ходатайств.

Также стало известно, что прокурором по делу будет Марина Суворова, выступавшая в суде над историком Олегом Соколовым, который расправился с аспиранткой Анастасией Ещенко, пишет РЕН.ТВ.

Ранее стало известно, что во вторник, 30 января, следователи задержали 60-летнего Александра Земченкова по подозрению в убийстве своей жены.

По версии следователей, 23 февраля мужчина поссорился с женой, затем убил ее. Тело он расчленил и выбросил в мусорные контейнеры. После этого врач обратился в полицию с заявлением о пропаже жены.

Расследование дела продолжается, решается вопрос об аресте Земченкова, добавили в ведомстве.

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