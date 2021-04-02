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Суд оправдал Бари Алибасова-младшего — ранее его судили за драку
Фото: Пресс-служба Савеловского районного суда города Москвы

Суд оправдал Бари Алибасова-младшего — ранее его судили за драку

Никита Абрамов

Происшествия

Суд признал невиновным сына продюсера группы «На-На» Бари Алибасова-младшего. Ранее он был судим за драку. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе Савеловского районного суда Москвы в пятницу, 2 апреля.

Алибасова-младшего обвиняли в совершении преступления по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». По словам представителя пресс-службы суда, дело было прекращено из-за отсутствия состава преступления. Гражданский иск о компенсации морального вреда, который предъявил потерпевший, оставили без рассмотрения.

Ранее следственный комитет возбудил уголовное дело в связи с избиением девочки в ТиНАО.

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