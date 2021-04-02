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Напавший на полицейского на северо-западе Москвы подозревается в сбыте наркотиков
Фото: tekstilschiky.mos.ru

Напавший на полицейского на северо-западе Москвы подозревается в сбыте наркотиков

Илья Ашуров

Происшествия
Россия, Москва, проспект Маршала Жукова Карта всех событий

Молодой человек, напавший при задержании на полицейского на северо-западе Москвы, подозревается в сбыте наркотиков. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе Следственного комитета России по Москве в пятницу, 2 апреля.

По данным ведомства, днем 1 апреля сотрудники полиции пришли к подозреваемому в сбыте наркотиков мужчине в дом на проспекте Маршала Жукова. При задержании подозреваемый применил силу к правоохранителям. На одного из сотрудников МВД он замахнулся отверткой.

Во время осмотра квартиры подозреваемого были найдены свертки, внутри которых, предположительно, были наркотики. Ожидается экспертиза изъятых веществ. Правоохранительные органы возбудили уголовные дела по статьям «Покушение на сбыт наркотических средств в крупном размере» и «Применение насилия в отношении представителя власти».

Ранее «ВМ» писала, что сотрудник полиции, на которого напали на северо-западе Москвы, получил ушибы и обратился за помощью в медицинское учреждение.

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