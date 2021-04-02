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Народный календарь. Сколько пирожков нужно съесть 3 апреля, чтобы укрепить здоровье
Фото: Вечерняя Москва

Народный календарь. Сколько пирожков нужно съесть 3 апреля, чтобы укрепить здоровье

Василий Плиткин

Общество

В народном месяцеслове 3 апреля называли Фомин день, праздник Водяного. Христиане в эту субботу почитают преподобного Иакова, епископа Катанского, святителя Кирилла.

В этот день для излечения от болезней нужно было испечь и съесть 12 пирожков. Люди верили, что вылечиться можно только в том случае, если человек съест их все. День считается благоприятным для начала посевных работ.

Подробности в видеосюжете «ВМ»:

Народный календарь. Сколько пирожков нужно съесть 3 апреля, чтобы укрепить здоровье

Приметы погоды гласили, что если в этот день слышны раскаты грома, то урожай будет богатым. Скоро потеплеет, если вы увидели цветы мать-и-мачехи. Если облака синие, погода испортится и пойдут дожди.

3 апреля отмечается Всемирный день вечеринки. 48 лет назад сотрудник компании Motorola сделал первый звонок на мобильном телефоне. В том же году появился штрихкод. Это изобретение положило начало автоматизации процесса учета товаров.

В этот день родились русский писатель-прозаик Юрий Нагибин, математик Виктор Садовничий, актеры Алек Болдуин, Эдди Мерфи, Анастасия Заворотнюк и Марлон Брандо.

Именины отмечают Кирилл, Яков, Владимир.

Читайте также: Народный календарь. Как излечиться от разных болезней 2 апреля

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