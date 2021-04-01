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В народном месяцеслове 2 апреля называли Фотинья Колодезница. Христиане чтят память святой Фотинии. Наши предки в этот день приписывали колодезной воде целительные свойства. Считалось, что такой водой нужно обязательно умываться, чтобы вылечиться от болезней. Такой водой брызгали на скотину и дома, чтобы отогнать злых духов.

На Фотинию поклонялись льну, развешивая одежду из этого материала на воротах, водили хороводы с льняными рушниками. Считалось, что этот обряд поможет девушкам найти достойных женихов.

Подробности в видеосюжете «ВМ»:

Народный календарь. Как излечиться от разных болезней 2 апреля

Приметы погоды гласили, что если в этот день идет дождь, то осенью будет много грибов. Если кошка клубком сворачивается – похолодает.

2 апреля отмечается Международный день детской книги.

188 лет назад вышло в свет полное издание романа Александра Пушкина «Евгений Онегин», 109 лет назад впервые в печати упомянуто слово «джаз».

В этот день родились писатели Ханс Кристиан Андерсен и Эмиль Золя, композитор Олег Лундстрем, артист цирка Вальтер Запашный, продюсер Иосиф Пригожин.

Именины отмечают Севастьян, Сергей, Василий, Клавдия, Мария, Александра, Прасковья, Светлана, Герман, Никита.

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